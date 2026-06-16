Pour l’instant, les chances que Dani Ceballos rejoigne l’Ajax semblent plutôt minces. Selon le Diario AS, qui suit généralement de près l’actualité du Real Madrid, le milieu de terrain mise pleinement sur un retour au Real Betis.

Un retour au Betis, où il a été formé et où il a fait ses débuts professionnels, est depuis longtemps son souhait. Un obstacle de taille persiste néanmoins : les difficultés financières persistantes du club.

« L’opération Ceballos est au point mort », écrit AS. Le Betis reste patient et garde le joueur dans sa short-list, sans pour autant se précipiter. De son côté, le Real Madrid souhaite se séparer de Ceballos le plus rapidement possible.

Le joueur, qui compte treize sélections avec l’Espagne, n’a pas encore tranché, mais sa préférence va clairement au Betis. L’Ajax se retrouve donc, pour l’instant, sur le bord de la touche.

Plus tôt ce mois-ci, un transfert vers l’Ajax semblait acquis : le journaliste spécialisé Matteo Moretto indiquait que les négociations avançaient « à grands pas » et que le club d’Amsterdam était prêt à débourser environ six millions d’euros.

Selon ESPN, le montant du transfert (environ six millions d’euros) n’effraie pas les Amstellodamois. Le principal obstacle est le salaire du joueur : Ceballos devrait accepter une baisse significative de ses émoluments pour rejoindre la capitale néerlandaise.

Même à Betis, il devrait sans doute accepter une baisse de ses émoluments, mais il retrouverait un cadre familier. Cet aspect pèse actuellement plus lourd dans la balance que l’intérêt de l’Ajax. Un revers pour Jordi Cruijff, qui voyait en Ceballos la pièce idéale pour renforcer son milieu de terrain.