Jordi Cruijff veut vendre ces six joueurs de l’Ajax le plus rapidement possible

Jordi Cruyff espère encore pouvoir se séparer d’au moins six joueurs de l’Ajax. Voetbal International sait précisément qui peut encore partir du club amstellodamois.

Cruyff se montre extrêmement actif sur le marché des transferts cet été. Entre autres, Caio Henrique, Daley Blind, Marcos Leonardo et Julian Brandt ont été amenés à la Johan Cruijff ArenA par le directeur technique.

En revanche, les ventes se passent nettement moins bien. Jusqu’à présent, seuls Sean Steur et Kian Fitz-Jim ont été vendus. Ils ont respectivement rapporté 27 et 3 millions d’euros. Les options d’achat de Chuba Akpom et Sivert Mannsverk ont été levées, ce qui a permis à l’Ajax de récupérer encore onze millions d’euros.

Cruyff espère toutefois vendre beaucoup plus. Même si l’Eintracht Francfort n’est pas allé plus loin pour Anton Gaaei, l’Ajax s’attend à pouvoir le vendre pour un beau montant.

Kasper Dolberg, Owen Wijndal, Olivier Edvardsen, Josip Sutalo et Ko Itakura peuvent eux aussi encore quitter Amsterdam cet été. Pour le premier nommé, il existe un intérêt en provenance d’Allemagne et du Danemark.

Selon des sources portugaises, Sutalo est convoité par Benfica et Itakura est associé à un retour au Borussia Mönchengladbach.



