Jordi Cruijff est très clair : « Ajax veut conserver Mika Godts encore un an »

Mika Godts n’est pas à vendre, ou alors « très difficilement », a déclaré Jordi Cruijff à De Telegraaf. Selon le directeur technique de l’Ajax, le Paris Saint-Germain n’a encore formulé aucune offre pour l’attaquant belge.

Vendredi soir, la nouvelle est soudainement tombée : Godts est en négociations avec le PSG. Selon Fabrizio Romano, le MVP de l’Eredivisie sponsorisée par la VriendenLoterij est favorable à un transfert.

Le journaliste italien spécialisé dans le mercato a affirmé que l’Ajax réclamait un montant de 60 millions d’euros pour l’ailier et que Godts et le PSG étaient déjà quasiment tombés d’accord.

Selon Cruijff, aucune offre n’est encore arrivée. « Je ne commenterai de toute façon pas les montants et, pour le moment, aucun club n’a encore fait d’offre pour Godts. »

Selon le directeur technique, faire une offre n’aurait d’ailleurs guère de sens. « Nous sommes très satisfaits de Mika. Pas seulement de ses buts et de ses passes décisives, mais aussi de son attitude professionnelle au sein du club. »

« Il a cette volonté de progresser chaque jour. En réalité, nous ne pouvons pas nous passer de lui cette saison, car nous voulons gagner des titres et remporter des trophées », poursuit Cruijff dans De Telegraaf.

« Au final, des joueurs comme Godts partiront, mais au bon moment et au bon prix. Nous voulons le garder au moins encore un an à Amsterdam. Il n’est pas à vendre, et sinon très difficilement. »