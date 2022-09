Jordi Alba balance sur le Barça

Le FC Barcelone semble être assez heureux actuellement, après quatre victoires consécutives et quelques bonnes performances.

Cependant, plusieurs membres de l'équipe n'ont pas apprécié leur traitement lors du mercato.

Dans les derniers jours de la période des transferts, il est apparu que le FC Barcelone avait conclu un accord de prêt avec l'Inter pour Jordi Alba. L'accord a été une surprise non seulement pour le monde entier mais aussi pour Alba lui-même.

Lors d'un événement promotionnel pour Adidas, on a demandé à Alba s'il trouvait cela juste ou non. Mundo Deportivo a rapporté ses propos.

"Que cela semble juste ou non, mais cela dépend de la situation. J'aime dire les choses directement en face et que les gens fassent de même avec moi. "

"Je n'ai rien de plus à dire, même si j'aimerais en dire plus. Dans ce monde du football, plus rien ne me surprend."