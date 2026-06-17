Jordanie et Irak : un bilan négatif partagé au Mondial

La Coupe du monde 2026 a déjà connu une première : deux csc ont été inscrits le même jour, une première depuis l’édition 2018.

L’Irakien Ayman Hussein a ainsi marqué contre son camp lors de la défaite des siens face à la Norvège (4-1), tandis que le Jordanien Yazan Al-Arab a fait de même, coûtant à la sélection des Nashama sa rencontre contre l’Autriche (3-1).

Selon le site spécialisé « stats foot », Hussein et Al-Arab sont ainsi les premiers joueurs à marquer deux csc le même jour en Coupe du monde depuis le 27 juin 2018, date à laquelle le Mexicain Edinson Álvarez et le Suisse Yann Sommer avaient vécu la même mésaventure.





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Le match Autriche-Jordanie a par ailleurs offert un autre record peu enviable aux « Nashama », la Jordanie devenant ainsi la première équipe à voir l’un de ses joueurs marquer un but contre son camp lors de son tout premier match de Coupe du monde, depuis la Bosnie-Herzégovine face à l’Argentine le 15 juin 2014, lorsque Sead Kolasinac avait marqué contre son camp.









La Jordanie figure dans le groupe J, en compagnie de l’Algérie, de l’Argentine et de l’Autriche, tandis que l’Irak a été placé dans le groupe I, avec la Norvège, le Sénégal et la France.

Les « Nashama » défieront l’Algérie lors de la deuxième journée de la phase de groupes, tandis que les « Lions de Mésopotamie » croiseront le fer avec l’équipe de France.







