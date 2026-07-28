Jordan Henderson se verrait apparemment offrir un transfert spectaculaire en Premier League

C’est ce que rapportent notamment The Athletic et Fabrizio Romano. Bien que le milieu de terrain de 36 ans soit encore sous contrat avec le FC Brentford jusqu’en 2027, il devrait probablement partir libre. La saison passée, Henderson n’était pas un titulaire indiscutable chez les Londoniens, mais il est tout de même parvenu à intégrer le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde.

L’entraîneur Thomas Tuchel n’a fait entrer le joueur aux 90 sélections qu’à la toute fin du troisième match de groupe contre le Panama. Lors des célébrations après la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale, il s’est cassé le bras et a donc manqué la suite du tournoi en raison de cette blessure.

Henderson a joué pour le Liverpool FC de 2011 à 2023, et sous Jürgen Klopp, il a notamment remporté la Ligue des champions et la Premier League. Il a ensuite d’abord rejoint Al-Ettifaq en Arabie saoudite, puis l’Ajax Amsterdam, avant de revenir dans son Angleterre natale à Brentford à l’été 2025. Un transfert à l’intérieur de Londres pourrait désormais suivre.

Chelsea également intéressé par Danny Welbeck, selon certaines informations

Ces dernières années, Chelsea avait mis un fort accent sur le marché des transferts sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel de développement. Sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, quelques éléments expérimentés devraient désormais visiblement aussi être ajoutés à l’effectif.

Il y a déjà plusieurs semaines, des informations ont fait état d’un intérêt supposé pour Granit Xhaka, de l’AFC Sunderland, mais un transfert du Suisse de 33 ans ne semble actuellement plus d’actualité. Henderson serait une alternative au même poste. Dernièrement, un intérêt de Chelsea pour l’attaquant de 35 ans Danny Welbeck, de Brighton & Hove Albion, a également filtré. Le défenseur central John Stones (32 ans), sans club depuis son départ de Manchester City, est lui aussi évoqué.