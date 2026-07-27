Jordan Henderson est en passe de réaliser un transfert de rêve sensationnel. Le milieu de terrain de 36 ans est, selon le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, en très bonne voie pour rejoindre Chelsea, qui tient actuellement la corde pour recruter l’international anglais en provenance de Brentford.

Romano indique que Henderson peut quitter Brentford librement et qu’il est ouvert à un transfert à Stamford Bridge. Chelsea voit dans le milieu expérimenté un renfort intéressant pour la nouvelle saison et se trouve actuellement en pole position pour obtenir sa signature.

Chelsea est à la recherche d’un milieu défensif expérimenté. Xabi Alonso a insisté pour la venue de Granit Xhaka, mais Sunderland ne laisse pas partir le Suisse. Henderson est considéré, selon l’expert du marché des transferts Ben Jacobs, comme une alternative à Xhaka.

L’intérêt est surprenant, puisque Henderson n’a rejoint Brentford que l’an dernier. Le club avait alors recruté gratuitement l’ancien capitaine de Liverpool après qu’il eut résilié son contrat à l’Ajax.

Henderson a signé un contrat de deux saisons avec Brentford et avait été recruté pour apporter davantage de leadership et d’expérience à ce jeune effectif. Au final, le milieu expérimenté a disputé 34 matches officiels lors de la saison 2025-2026, dont 24 comme titulaire, avec un but et trois passes décisives à la clé.

Le joueur aux 90 sélections a fait partie, à la surprise générale, de la liste de l’Angleterre pour la Coupe du monde cet été. Henderson n’a joué que six minutes dans le tournoi, contre le Panama, et a surtout fait parler de lui pour s’être blessé de manière maladroite en dehors du terrain.

Le milieu de terrain s’est cassé le poignet après le huitième de finale remporté contre le Mexique, en trébuchant sur les panneaux publicitaires au milieu des célébrations après la rencontre, et a dû être opéré. Il n’a donc plus rejoué dans le reste du tournoi, même s’il est resté dans le groupe. L’Angleterre a finalement terminé troisième de la Coupe du monde.