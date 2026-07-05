Jordan Bos livre un bulletin préoccupant sur sa blessure au genou

Jordan Bos a réagi sur son compte Instagram à sa blessure au genou, qui semble sérieuse. Sans entrer dans les détails concernant la gravité ou la durée de son indisponibilité, le défenseur néerlandais n’a guère rassuré ses supporters.

Titulaire lors de tous les matchs de la Coupe du monde avec l’Australie, il a également été aligné d’entrée face à l’Égypte (1-1, défaite aux tirs au but).





Le latéral a bien entamé la rencontre, jusqu’à ce que le sort s’acharne en deuxième période. L’arrière du Feyenoord a d’abord conservé le ballon avec habileté puis contourné Mostafa Zizo, avant que Rabia n’intervienne d’un tacle glissé. Bos est mal retombé et est immédiatement resté au sol, visiblement très douloureux.

Le ralenti a montré que le défenseur égyptien avait glissé sur la jambe de Bos, qui semblait à ce moment-là clouée au sol. Le genou de l’Australien a apparemment encaissé un choc violent. Le joueur s’est immédiatement saisi de son genou douloureux.

Des images inquiétantes ont suivi : incapable de reprendre, il a été évacué par le staff médical vers les vestiaires.

Sur les réseaux sociaux, le joueur a laissé entendre qu’une longue rééducation l’attendait : « Ce n’est pas ainsi que j’aurais voulu terminer cette aventure, mais la rééducation commence maintenant et je reviendrai plus fort. »