Jonathan David, le prix exagéré

Jonathan David, attaquant de Lille, sera libre de tout contrat fin juin, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont l'Inter Milan

Plusieurs clubs envisagent actuellement de recruter l'attaquant de 25 ans, qui a impressionné en Ligue 1 et en Ligue des champions avec Lille cette saison. Mais tout transfert aura un prix élevé, comme l'a appris l'Inter Milan.

La Gazzetta dello Sport rapporte que les Nerazzurri ont fait le premier pas pour recruter David gratuitement cet été, lui offrant un contrat de cinq ans d'une valeur nette de 5 millions d'euros par an.

Mais c'est loin de la valeur que l'attaquant s'est fixée. Il souhaite un contrat de 8 millions d'euros par an, plus une prime à la signature de 10 millions d'euros. Au total, il vise un transfert de 50 millions d'euros à l'Inter.

Jonathan David a une option intéressante

Les exigences contractuelles de David semblent le pousser vers la Premier League, où six clubs suivent son dossier Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham United, Chelsea, Liverpool et Newcastle United souhaitent tous s'offrir l'attaquant, selon i Sport, mais des rumeurs circulent également sur le potentiel d'Arsenal.

Malgré ses exigences apparemment généreuses, une enveloppe totale de 50 millions d'euros reste relativement modeste pour un avant-centre de son niveau. Dans de nombreux cas, ce montant ne couvrirait qu'une partie de l'indemnité de transfert d'un tel joueur, toutes ces équipes ayant dépensé des sommes similaires pour un numéro 9 ces dernières années.

Jonathan David vers le départ

David, quant à lui, a déclaré à CBS Sports qu'il souhaitait évoluer au sommet du football. « Si j'y vais, je dois me donner à fond pour jouer au plus haut niveau », a-t-il déclaré. « Après, évidemment, quand on joue dans un grand club, on n'est jamais assuré d'être titularisé et il faut se battre. Je ne suis jamais sûr d'être titulaire ou de disputer tous les matchs. Je dois être performant et je suis prêt à me battre. »

« Je sais que c'est une année importante, c'est une décision importante, alors je ferai un choix judicieux. » La course au buteur canadien est bel et bien lancée.