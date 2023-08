John Textor, le patron de Lyon secoué en Belgique

Entre un nouveau propriétaire qui ne fait pas l’unanimité et la sanction de la DNCG, l’Olympique Lyonnais traverse une période de tumulte.

Après plus de deux décennies passées à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n’est plus l’homme fort du club rhodanien depuis la fin de l’année 2022. Contraint par une contingence financière, le célèbre dirigeant a cédé son club de cœur à l’homme d'affaires américain John Textor qui a pour l’instant du mal rehausser le statut du club. Critiqué avec véhémence par la presse française, l’américain fait également polémique en Belgique.

John Textor, un dirigeant dévoyé

S’il a annoncé ses grandes ambitions lorsqu’il a pris les commandes du sextuple champion de France au détriment de Jean Michel aulas, John Textor n’a pas pour l’instant matérialisé ces projets. Le décalage entre sa déclaration d’intention et la dure réalité s’explique également par les sanctions imposées à l’OL par le gendarme financier du football français, la DNCG. En effet, le gendarme financier du football français a limité les mouvements du club rhodanien sur le marché estival. Pour l’heure une seule arrivée au sein du club, Duje Caletar-Car. Cette situation déplaît fortement aux supporters dont une partie remet en cause la stratégie de gestion du nouveau dirigeant qui a été également critiqué ouvertement par Jean-Michel Aulas. Outre le dossier lyonnais, l’américain vient d’être détruit par un ancien coach des gardiens de Molenbeek, club belge qui lui appartient.

L'article continue ci-dessous

Dans une interview accordée à DH Les Sports et repris par 10 Sport, Thierry Berghmans a fustigé l’américain qui a récemment licencié le staff technique de Molenbeek, pourtant promu en D1.

« Nous avons été surpris par le timing, c'est vraiment ridicule de l'avoir fait à cinq jours de la reprise du championnat. Si vous voulez changer de staff, faites-le dès le début de la préparation. Avec le recul, je me dis qu'il pensait qu'il pensait qu'on allait prendre une claque contre Lyon et que ce serait un bon prétexte pour nous virer (Molenbeek a gagné 1-0, ndlr). Notre victoire a mis du plomb dans l'aile à son plan. (…) Il a tout détruit en un claquement de doigts. On ne compte même plus les coups de pression avec des menaces de casser les contrats de certains joueurs si nous n'alignions pas certains joueurs. Nous avons préparé au mieux ce retour en D1 (…) et puis John Textor a détruit en deux mois tout ce qu'on avait créé en huit ans »