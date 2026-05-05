Johan Derksen tacle sévèrement un collègue du petit écran : « Une prima donna hypocrite »

Dans l’émission « Vandaag Inside », Johan Derksen passe Sjoerd Mossou au crible. « De Snor » réagit ainsi à une longue interview de l’humoriste et passionné de football Peter Pannekoek publiée dans l’Algemeen Dagblad, où l’on décèle une pique contre un autre grand quotidien.

« Si j’étais aujourd’hui à la tête de l’Ajax, je ferais les choses très simplement : je ferais exactement le contraire de ce qu’écrit De Telegraaf. Ça me fait toujours beaucoup rire, d’ailleurs. Chaque fois que ce journal s’enthousiasme pour un entraîneur, on en sait assez : ça va complètement mal tourner », a déclaré Pannekoek à Mossou le week-end dernier.

À l’inverse, quand le journal les boude – Farioli, Bosz ou Ten Hag –, c’est souvent parce qu’ils sont jugés trop intelligents, trop autonomes. C’est pourquoi je retiens mon souffle devant l’enthousiasme débordant qu’ils manifestent à nouveau pour Jordi Cruijff. C’est vraiment un type sympa, d’ailleurs. Mais quand De Telegraaf est aussi content de toi, ça me semble être très mauvais signe », a déclaré l’humoriste d’Amsterdam.

« Ce qui m’a agacé ? Ce Sjoerd Mossou », lance Derksen en évoquant le journaliste de l’Algemeen Dagblad. « Il réalise un long entretien avec Peter Pannekoek, dont il est clairement fan, et Pannekoek se met à descendre De Telegraaf. »

« Mossou se dit alors : “Voilà ma chance de marquer des points”. Parce que c’est ce qu’ils aiment à l’AD. Et il note ça. Et là, tu es tellement insignifiant et c’est un si mauvais journaliste », ne mâche pas ses mots l’analyste de Grolloo. « Et puis ils ont aussi un mauvais rédacteur en chef. Parce qu’il aurait dû dire : “Sortez ces conneries. Parce qu’on ne va pas utiliser une interview de Pannekoek pour enfoncer De Telegraaf.” »

Le présentateur Wilfred Genee remarque, avec une pointe de cynisme, qu’il faudrait « se montrer uniquement positif envers ses collègues ». « Pas du tout », rétorque immédiatement Derksen. « Si Mossou estime que De Telegraaf est un journal de merde, qu’il l’écrive lui-même ; mais qu’il n’utilise pas Peter Pannekoek comme intermédiaire pour critiquer le quotidien.

« Si un concurrent s’en prend à nous, il faut savoir en tirer parti. Si vous interviewez Peter Pannekoek et qu’il évoque De Telegraaf, il faut publier la citation sans attendre. Sinon, c’est de l’hypocrisie, on joue double jeu », analyse Derksen.

« Je ne ferais jamais ça non plus. On est au-dessus de ça, mec », ajoute pour finir Valentijn Driessen, responsable football du De Telegraaf. « Ils parlent toujours de nous. Et nous, on ne parle jamais des autres. Je ne vais quand même pas parler des autres médias, c’est complètement inintéressant, non ? Tu crois que les lecteurs se disent : c’est sympa qu’ils disent ça sur l’AD ou le Volkskrant ?

« Mossou se prend vraiment pour une autorité », assène encore Derksen. « Mais il n’y a pas de pire personnalité télévisuelle que lui. Il se comporte toujours comme une sorte de prima donna du journalisme. Et il travaille dur, il a travaillé pour moi. Mais quand on en fait trop, j’en ai fait l’expérience, la qualité en pâtit. »