Johan Derksen, stupéfait, affirme : « Il ne apporte strictement rien au Feyenoord. »

Invité de l’émission « Vandaag Inside », Johan Derksen a affiché son étonnement après l’annonce du souhait de Feyenoord de prolonger le contrat de Raheem Sterling.

Mardi, FR12 révélait que le club et l’attaquant discutent d’une prolongation de contrat, et que les dirigeants préparent même une nouvelle offre à la demande insistante de Robin van Persie.

Cette exclusivité du site des supporters intervient à un moment surprenant, puisque Sterling n’est pratiquement plus utilisé par Van Persie.

Derksen ne comprend donc absolument pas cette évolution. « Il n’y a aucune raison de garder ici un joueur aussi coûteux que Sterling. »

« Il n’apporte absolument rien au Feyenoord. Mieux vaut donner sa chance à un jeune de dix-huit ans », tranche De Snor.

Arrivé cet été, l’international anglais n’a disputé que 349 minutes sous le maillot rotterdamois et n’a délivré qu’une seule passe décisive en sept matchs officiels.

Une intox ?

Selon un autre site spécialisé, ces informations seraient infondées. « Les rumeurs selon lesquelles Feyenoord préparerait une nouvelle offre pour Raheem Sterling sont formellement démenties par plusieurs sources auprès de 1908.nl. Au sein du club comme dans l’entourage du joueur, on assure qu’aucune nouvelle proposition n’est à l’ordre du jour ni en préparation », précise le média.