Johan Derksen s’en prend sans ménagement à un analyste de Studio Voetbal : « Je suis content qu’on soit débarrassés de lui ! »

Johan Derksen n’a exprimé aucun regret concernant la fin de « NOS Studio Voetbal », a-t-il affirmé lors de l’émission « Vandaag Inside ». Dimanche, la chaîne publique a diffusé le dernier épisode de ce programme de débat footballistique, supprimé pour des raisons budgétaires.

« J’appréciais cette émission, car elle diffusait toujours quelques matchs le soir », reconnaît René van der Gijp, qui admet que Studio Voetbal va lui manquer. « De toute façon, je regarde tout, donc je regardais aussi cette émission. Pas parce que je la trouvais géniale, mais juste pour me tenir un peu au courant. »

Beaucoup plus critique, Derksen se réjouit : « Je suis content qu’on soit enfin débarrassés de cet Afellay et de ses analyses pseudo-scientifiques de matchs de merde. Peter Bosz lui a donné sa chance au PSV, mais il a démissionné au bout de quatre mois parce qu’il ne parvenait pas à s’imposer suffisamment. »

Le départ d’Ibrahim Afellay du PSV a été officialisé ce week-end par le champion national. L’entraîneur adjoint et l’entraîneur principal Peter Bosz n’ont pas réussi à s’entendre sur son rôle au sein du staff technique, ce qui a conduit à une rupture immédiate de leur collaboration.

« Non, parce qu’il doit encore apprendre le métier », poursuit Derksen. « Aucun club ne s’intéressait à lui, Bosz lui a donné sa chance, et maintenant on prétend qu’on n’a pas su tirer parti de ses qualités… »

Derksen en a vraiment assez d’Afellay. « Maintenant, il redevient analyste pour les matchs de la Coupe du monde. On va encore devoir supporter ce gamin. D’ailleurs, je trouve que c’est aussi une véritable épreuve d’écouter Pierre van Hooijdonk toute la soirée. »

Enfin, Tina Nijkamp souligne que la dernière édition de Studio Voetbal a marqué les esprits. « Tous les téléspectateurs ont remarqué que Rafael van der Vaart était complètement ivre autour de la table. C’était la rumeur. Mais maintenant, c’est fini, point final. »