Johan Derksen réagit aux images compromettantes de Wilfred Genee

Dans l’émission « Groeten uit Grolloo », Johan Derksen a exprimé son effarement après la polémique qui a éclaté la semaine dernière autour de Wilfred Genee. Le programme « Roddelpraat » a diffusé des images sur lesquelles Genee semble commettre un acte d’infidélité. Les présentateurs Jan Roos et Dennis Schouten lui ont demandé de s’expliquer, sans succès.

La séquence dont ils disposent montre Genee saisissant les fesses d’une femme d’une vingtaine d’années avant de la rapprocher brutalement. « Là, il lui attrape encore les fesses. Les images sont on ne peut plus claires », commente Schouten. « Ce Genee, il n’a vraiment pas de vergogne », lance Roos.

Schouten a par la suite révélé avoir montré ces images à Genee avant l’émission, en lui proposant de réagir. Le présentateur de « Vandaag Inside » a bien lu le message, mais est resté muet.

Derksen a réagi lundi à l’actualité concernant son collègue. « Wilfred Genee se trouve dans son café habituel à Soest. Une jeune femme y entre, il s’agit de son ancienne nounou. Ils s’étreignent. »

« Eh bien, je travaille à Hilversum, au Media Park. Toutes ces femmes de la production et de la rédaction s’étreignent. C’est tout à fait normal », explique Derksen. « Mais il y a quelqu’un dans ce café qui prend une photo. Et voilà que Wilfred se retrouve sous les feux des projecteurs comme quelqu’un qui trompe sa femme. C’est pénible pour sa femme et ses enfants. »

« Il n’y a rien eu du tout. Wilfred n’a pas eu de liaison avec cette jeune femme. Il l’a simplement croisée et lui a fait la bise. C’est lamentable que cela devienne un sujet d’actualité. Et que RTL Boulevard et Shownieuws s’en mêlent aussi. Ces émissions prétendaient être journalistiques, mais cette époque est manifestement révolue », soupire Derksen.

« Je trouve qu’on fait une grande injustice à Wilfred », conclut Derksen en prenant la défense de son collègue de VI. « Il a vécu la même chose à Curaçao, quand il est allé à la plage avec Youri Mulder et Wieke, notre maquilleuse. Youri et Wieke sont en couple. Wilfred est allé chercher des boissons, et Wieke s’est retrouvée sur les clichés. Ces photos ont été publiées. On a accusé Wilfred d’infidélité. Alors qu’il n’en était rien. Seulement, Youri n’apparaissait pas sur la photo.