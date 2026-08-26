Johan Derksen n’est pas satisfait de l’attitude de Robert Eenhoorn, directeur général de Feyenoord, après le déplacement sur la pelouse du SC Cambuur. Des supporters de Feyenoord ont allumé des feux d’artifice dans le parcage visiteurs pendant ce match dimanche, blessant plusieurs personnes dans la tribune locale. En conséquence, la rencontre a été interrompue pendant un long moment.

Après la rencontre, Eenhoorn a notamment déclaré sur ESPN : « Minable, pour commencer. Je trouve surtout cela terrible pour plusieurs supporters de Cambuur qui ont été blessés. J’espère que ces gens vont bien. »

« Si des personnes (les auteurs, ndlr) sont identifiées, elles recevront une interdiction de stade. On ne peut pas faire plus à l’heure actuelle, mais il me semble clair que nous ne voulons absolument pas voir cela. J’espère que les personnes qui ont fait cela ont un peu honte d’elles-mêmes. »

Mercredi soir, dans Vandaag Inside, Derksen est encore revenu sur les propos d’Eenhoorn. « Ce directeur s’est comporté de manière très lâche. Il a un peu ménagé ces auteurs, parce qu’ils ont tous un peu peur d’eux. Mais je pense que Feyenoord est responsable de ses propres supporters. »

« N’est-il pas temps de dire à cette bande : vous n’entrez plus ? Ce sont des meurtriers potentiels ! Et quand on voit ensuite une telle réaction de leur part… C’est totalement scandaleux. Tout est prémédité. Tout est introduit en contrebande, ils ont des cagoules avec eux, des drapeaux pour se cacher dessous, et ils arrivent avec un grand show. Alors je me dis : on ne peut quand même pas infliger ça aux clubs ? »

Valentijn Driessen, également présent sur le plateau, est d’accord avec Derksen. « En tant que directeur, il faut quand même oser intervenir de manière très ferme, non ? Et ensuite, ces joueurs vont encore saluer, et cet entraîneur va saluer. C’est vraiment ridicule. Mais moi, je suis simplement pour une interdiction de déplacement pour tous les supporters », a déclaré le journaliste.

Derksen réagit : « Il y a toutes les raisons d’interdire cela. Et on peut bien dire qu’on réessaiera après un certain temps, mais ce n’est que temporaire, et on se retrouvera ensuite avec les mêmes problèmes. Ou alors il faut prévoir des sanctions folles comme en Angleterre. »