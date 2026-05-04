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Jeroen van Poppel

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Johan Derksen manifeste son dégoût : « Mais quel individu répugnant ! »

Fortuna Sittard vs Feyenoord
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T. Wellenreuther

Le carton rouge infligé à Paul Gladon après sa faute sur Timon Wellenreuther lors de Fortuna Sittard-Feyenoord (1-2) continue d’alimenter les débats. L’incident a également été longuement analysé dans l’émission « Vandaag Inside », où les avis divergent et les critiques, notamment à l’encontre du gardien du Feyenoord, sont virulentes.

À la 77^e minute, l’attaquant a reçu un carton rouge direct pour une intervention dangereuse sur le gardien. À ce moment, Feyenoord était encore mené 1-0, ce qui a visiblement fait monter la tension. Lorsque le soigneur Van der Hoek a voulu entrer sur le terrain, Jeremiah St. Juste a tenté de l’en empêcher par une intervention musclée afin d’éviter un gain de temps.

René van der Gijp s’est surtout attardé sur la réaction du gardien : « Il tombe comme s’il venait de se produire un drame, alors qu’il n’y avait presque rien. Le médecin veut juste faire son travail, mais on l’en empêche. Pourquoi ? Je l’ignore, grand gaillard. »

Valentijn Driessen, journaliste au De Telegraaf, est allé plus loin, qualifiant le gardien allemand de « plus grand tricheur des terrains néerlandais ».

Johan Derksen, lui aussi, a pointé du doigt le comportement du gardien : « C’est inacceptable. L’arbitre aurait dû sortir le jaune. Ce genre d’attitude ternit l’image du football. »

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Van der Gijp n’est pas convaincu que l’intervention de Gladon méritait un carton rouge : « Les arbitres ne tiennent pas compte du fait que c’est le deuxième attaquant de Fortuna Sittard qui a commis l’action. C’était un peu brutal, mais est-ce que ça valait un rouge ? Non, juste de la maladresse. »

L’arbitre Bas Nijhuis confirme la conformité de la décision : « Selon les règles, cela peut tout à fait être un carton rouge. Il arrive en pleine vitesse et atterrit de tout son poids sur l’adversaire. Dans ce cas, on peut le donner. »

Derksen revient à la charge sur Wellenreuther : « Oui, mais ce gardien méritait un carton jaune pour avoir fait le malin. Quel personnage impressionnant ! Est-il Allemand ou quoi ? »

Nijhuis : « Il se pourrait bien qu’on finisse par donner un carton jaune pour ça un jour, mais pour l’instant, le règlement ne le permet pas. »

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