Johan Derksen formule de graves accusations contre Dick Advocaat : « J’ai appris de sources bien informées que… »

Lors de l’émission « Vandaag Inside », Johan Derksen a vivement critiqué Dick Advocaat. « Le Moustachu » a lancé une accusation grave : « On a toujours invoqué des raisons familiales sérieuses. J’ai appris de sources sûres que ce n’était pas si grave. C’était surtout une question de mal du pays. »

Après la qualification de Curaçao pour la Coupe du monde, Advocaat avait annoncé qu’il ne dirigerait pas l’équipe lors de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, invoquant des « circonstances familiales ».

Fred Rutten, initialement prévu pour le remplacer, a récemment jeté l’éponge, estimant qu’« il n’existait plus de climat de travail propice » en raison de la pression extérieure.

Derksen reproche vivement à l’entraîneur son manque de franchise : « Nous avons commis une grave erreur journalistique en le soutenant sans vérification, simplement parce que nous l’apprécions. C’était une erreur. »

Il poursuit avec des propos acerbes : « Une conférence de presse a eu lieu et, bien sûr, on lui a posé des questions sur cette affaire. Il a alors voulu éluder le sujet en disant : je ne regarde plus en arrière, je ne regarde plus que vers l’avenir. Mais Dick Advocaat, avec son comportement à la David, a gravement nui à Fred Rutten. »

« Advocaat a abandonné cette équipe à deux reprises », assène Derksen avant de lancer une accusation grave : « L’urgence était toujours invoquée en raison de graves problèmes familiaux. J’ai entendu de sources bien informées que ce n’était pas si grave que ça. Cela tenait davantage au mal du pays qu’à de tristes problèmes familiaux. »

« Dès qu’il se sera calmé, il voudra revenir et il exercera des pressions sur les gens à son domicile. L’opinion publique changera alors d’avis et ils se mettront à chasser Fred. Et Dick refuse de s’expliquer. Je trouve son attitude scandaleuse ! », s’emporte Derksen.

« Bien sûr, le président et tout le monde se sont en mêlé. Mais c’est Dick qui est responsable ! Il s’est enfui deux fois et Fred a pris la relève. Il faut alors s’y résigner et ne pas manigancer en coulisses pour que Fred soit renvoyé et qu’il obtienne ce qu’il veut. »

« Je suis très déçu par Dick Advocaat ! » poursuit Derksen, qui ne garde de respect que pour Kees Jansma. Le responsable de la communication de Curaçao a d’ailleurs démissionné pour protester contre la manière dont Rutten a été évincé. « Le seul à s’être comporté correctement, c’est Jansma. Quand on traite les gens ainsi, on ne veut plus rien avoir à faire avec eux. »