« Joey Veerman sur les radars des cadors européens »

Selon TuttoMercato, l’Inter envisage de recruter Joey Veerman, actuellement sous contrat avec le PSV. Le champion d’Italie en titre devrait toutefois d’abord céder un de ses joueurs avant de transmettre une offre officielle au Philips Stadion.

Selon la même source, le club brabançon réclamerait entre 25 et 30 millions d’euros pour un joueur arrivé en 2022 et sous contrat jusqu’en 2028. Toutefois, comme l’a révélé Voetbal International, le milieu originaire de Volendam peut partir avant la fin de son engagement grâce à une clause libératoire de 20 millions d’euros.

Le milieu de terrain a souvent été annoncé partant l’été dernier : Liverpool sous les ordres d’Arne Slot, Brentford et même Fenerbaçhe, qui avait presque finalisé son arrivée, se sont intéressés à lui. Finalement, le Néerlandais a choisi de rester à Eindhoven.

L’opération reste tributaire de l’avenir de Davide Frattesi, courtisé par l’AS Rome : si le milieu transalpin part, Veerman deviendra la priorité des dirigeants nerazzurri.

TuttoMercato le présente comme « l’un des meilleurs joueurs de l’Eredivisie », soulignant ses huit buts et quinze passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, performances qui ont contribué au troisième titre consécutif de Peter Bosz.

Non retenu dans la sélection définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde, le milieu de terrain a souvent fait savoir qu’il n’entrait pas dans les plans du sélectionneur Ronald Koeman, une situation qui l’a frustré.

Son dernier match avec les Oranje remonte à l’EURO 2024, où il avait été remplacé prématurément après une performance décevante contre l’Autriche, puis avait disputé la demi-finale perdue 2-1 face à l’Angleterre.