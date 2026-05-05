Joey Veerman s’apprête à quitter le PSV : voici le montant qu’il devrait rapporter

Selon Voetbal International, Joey Veerman entame ses derniers mois au PSV. Le milieu de terrain de 27 ans pourrait quitter le champion d’Eindhoven pour un montant d’environ 20 millions d’euros.

Selon l’observateur de clubs Tim Reedijk, les intentions du joueur sont claires : « Il espère retrouver un championnat du Top 5 et, après l’intérêt concret de plusieurs clubs, dont celui de Fenerbaçhe l’hiver dernier, l’été prochain semble le moment idéal pour un transfert. »

« Des accords contractuels ont été conclus avec Veerman et le PSV ne peut donc pas aller au-delà des montants stipulés dans son contrat. Ce montant s’élève probablement à environ 20 millions d’euros », précise Reedijk.

Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Volendam est estimé à 27 millions d’euros par Transfermarkt.

Recruté 6 millions d’euros en 2022 au SC Heerenveen, il a contribué à huit titres nationaux avec le club d’Eindhoven.

Sous le maillot rouge et blanc, il a disputé 195 matchs officiels, marqué 31 buts et délivré 67 passes décisives.

Selon Reedijk, le directeur technique Earnest Stewart va donc travailler activement sur le marché des transferts : « Le PSV doit de toute façon se tourner vers le marché pour recruter plusieurs milieux de terrain. Veerman et Saibari sont des joueurs qui, en temps normal, seraient remplacés par un transfert. »