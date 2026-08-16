Go Ahead Eagles mise à fond sur Jochem Ritmeester van de Kamp, rapporte Voetbal International ce dimanche après-midi. Selon VI, le transfert pourrait être rapidement bouclé.

Ritmeester van de Kamp est actuellement sous contrat avec Almere City, qui l’avait encore prêté à Telstar la saison dernière. Le milieu de terrain aimerait faire son retour en Eredivisie, comme il l’avait déjà indiqué avant l’été dans le podcast football VERSUZ.

Le milieu de terrain, qui est encore lié à Almere jusqu’à la mi-2027, vaut encore un million et demi d’euros selon Transfermarkt.

Le montant que le club de Deventer va proposer pour Ritmeester van de Kamp n’est pas encore connu. VI indique toutefois que le Sparta suit également la situation de près.

Ritmeester van de Kamp figure en tête de liste à l’Adelaarshorst. Joseph Oosting est très séduit par le joueur, qui a inscrit sept buts avec Telstar la saison dernière en Eredivisie.

Go Ahead Eagles voit en Ritmeester van de Kamp le remplaçant idéal de Calvin Twigt, qui est sur le point de rejoindre Willem II.