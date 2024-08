Joao Neves au PSG, la nouvelle sortie remarquable de Benfica

Bien qu’il soit déjà à Paris, Joao Neves pourrait ne pas s’engager avec le PSG. Les Lisboètes font une importante mise à jour.

Cible principale du Paris Saint-Germain dans l’entrejeu cet été, Joao Neves va s’engager avec le club francilien. D’ailleurs, le joueur a déjà débarqué dans la capitale française depuis la semaine écoulée pour passer sa visite médicale et régler les derniers détails pour signer son contrat. Mais Benfica vient de sortir un communiqué pour ralentir le dossier.

Neves au PSG, c’est fait

Jeune milieu défensif portugais, João Pedro Gonçalves Neves, sauf cataclysme, va s’engager avec le Paris Saint-Germain. Il serait la deuxième recrue estivale du club francilien après le gardien russe, Matvey Safonov, qui a également débarqué cet été. Après plusieurs semaines de négociations, le PSG a pu prendre le dessus dans le dossier Neves pour faire signer le joyau portugais.

Emballé par le projet à lui présenté par le président Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, Joao Neves a rapidement donné son accord au PSG pour s’y engager. Le joueur a atterri à Paris jeudi dernier. Il a déjà passé sa visite médicale en attendant son officialisation. Il devrait signer un contrat de cinq ans et gagner un salaire très juteux. Le joueur de 19 ans devrait percevoir au minimum 5 millions d’euros par an au Parc des Princes. Les émoluments Joao Neves pourraient aller jusqu'à 8 millions d'euros avec les bonus.

Des détails restent à régler pour le transfert

Mais rien n’est encore fait. Puisque le joueur n’a pas encore officiellement signé son contrat. Et le transfert pourrait ne jamais avoir lieu puisque quelques détails bloquent l'officialisation du joueur. Dans un communiqué de presse publié sur le site de la Commission du Marché des Valeurs Mobilières (CMVM), les Lisboètes ont indiqué qu’il reste des détails à régler.

« Dans les termes et aux fins légalement applicables, et à la lumière des nouvelles publiées dans les médias, le Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD (la "Société") informe que la formalisation du processus relatif au transfert du joueur João Neves Le contrat avec le PSG est pratiquement terminée, mais qu’à ce jour, le contrat correspondant n’a pas été signé par toutes les parties. La Société complétera ces informations dans les conditions et aux fins légalement applicables dès que cela sera justifié », peut-on lire. Neves sera, sauf surprise, officiellement un joueur du PSG dans les prochaines heures.