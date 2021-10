Joao Felix ? Luis Figo y croit toujours

L'ancien Barcelonais et Madrilène Luis Figo évoque son jeune et talentueux compatriote, en qui il fonde de grands espoirs.

Luis Figo reste l'une des figures les plus légendaires du football moderne et a même été candidat à la présidence de la FIFA en 2015, mais lorsqu'il a parlé de son compatriote, Joao Felix, il a admis qu'il est plus facile d'obtenir des performances de l'attaquant lorsqu'il est utilisé dans sa position correcte.

Felix a trouvé la vie sous Diego Simeone particulièrement difficile depuis son arrivée à l'Atletico Madrid, même s'il semble s'améliorer sans cesse.

"Joao a une immense qualité, logiquement cela dépend de l'intérêt de l'équipe et c'est l'entraîneur qui décide", a admis Figo dans une interview avec EFE. "Il est beaucoup plus facile d'obtenir des performances de Joao, je pense, s'il joue à son poste.

"C'est là qu'il peut vraiment démontrer toutes ses qualités et ses capacités techniques".

Interrogé sur une nouvelle candidature à la présidence de la FIFA, Figo s'est montré plutôt plus réservé qu'en 2015.

"Je ne sais pas, tout simplement parce que je ne fais pas de plans à long terme", a-t-il ajouté.

"L'opportunité s'est présentée à ce moment-là et j'ai cru que c'était le moment exact pour soulever toute la mafia qui se trouvait dans l'organisation".

"Finalement, le temps m'a donné raison, si dans un futur proche une autre opportunité se présente et que je pense que c'est le moment, pourquoi pas ?".

Le début de la vie de Carlo Ancelotti de retour au Real Madrid a été mitigé, même si Figo estime que les résultats ont été bons.

"C'est le début d'une nouvelle saison, il a bien commencé en termes de résultats", a-t-il ajouté.