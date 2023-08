Joao Felix, la tension est à son comble

L'avenir de Joao Felix à l'Atlético de Madrid devrait se régler dans les dernières semaines du marché des transferts.

Le Portugais souhaite partir et les Colchoneros veulent faciliter son départ le plus rapidement possible.

Le FC Barcelone fait figure de favori pour le recrutement de Felix, bien qu'il n'ait pas encore fait son choix pour le joueur de 23 ans. Le nouveau directeur sportif Deco est un grand fan de son compatriote.

Cependant, comme le rapporte El Desmarque, l'Atletico ne veut pas laisser Felix rejoindre Barcelone cet été. Le directeur général du club, Miguel Angel Gil Marin, n'autorisera pas ce transfert, ce qui a fait monter la tension.

On ne connaît pas les raisons qui poussent Gil Marin à agir de la sorte. Peut-être ne souhaite-t-il pas renforcer un concurrent direct, car l'Atletico sera très probablement en concurrence avec le FC Barcelone pour le titre en Liga cette saison.

Le problème pour l'Atletico Madrid et Gil Marin est que l'intérêt pour Felix est faible à ce stade, et qu'ils pourraient donc être contraints de le laisser partir en Catalogne, même s'ils ne le souhaitent pas.