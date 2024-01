Joao Felix, la déchéance continue

Le rendement du Portugais a été très faible ces derniers mois, lui qui subit une véritable déchéance.

Malgré des débuts très prometteurs à Barcelone, Joao Felix's a connu une période de prêt très décevante au sein du club catalan, qui s'est mis d'accord avec l'Atlético de Madrid au dernier jour du marché des transferts de l'été dernier. Le rendement du Portugais a été très faible ces derniers mois, ce qui l'a conduit à être écarté du groupe contre Las Palmas.

Ferran Torres a remplacé Felix pour le match à Gran Canaria, et l'attaquant espagnol a saisi sa chance. Il était sans aucun doute le meilleur attaquant de Barcelone ce jour-là, et il a marqué le but de l'égalisation lors de la victoire 2-1 contre l'équipe de Garcia Pimienta.

Après le match contre Las Palmas, Sport a rapporté que Torres avait dépassé Felix dans les plans de l'entraîneur Xavi Hernandez. Ce dernier ne devrait pas être titularisé contre Osasuna en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne jeudi, Torres lui étant probablement préféré après sa bonne prestation à Gran Canaria.

Il semblerait que la confiance en Felix diminue en interne, même si Barcelone devrait encore faire pression pour conclure un nouveau contrat avec l'Atleti cet été, car il espère que le joueur de 24 ans sera un succès. Cependant, cela semble peu probable à ce stade.