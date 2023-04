Joao Felix, l'incroyable retournement de situation

L'équipe de Manchester United suivrait de près les progrès de Joao Felix, star de Chelsea en prêt, en vue d'un transfert estival à Old Trafford.

Felix est l'un des éléments les plus brillants des Blues. Il a connu un peu plus de succès que la plupart des autres joueurs après avoir été prêté à Stamford Bridge en janvier. Cependant, l'attaquant portugais pourrait évoluer dans une autre équipe anglaise la saison prochaine, United surveillant sa progression pendant qu'il est à Chelsea.

United pense à Felix

Mundo Deportivo suggère qu'Old Trafford pourrait être une destination potentielle pour Felix s'il quitte définitivement l'Atletico Madrid cet été. Plusieurs facteurs font qu'un transfert à temps plein vers l'ouest de Londres est peu probable, en particulier la situation des Blues en Ligue des champions, le club étant actuellement 11e de Premier League après une défaite 2-0 à domicile contre Aston Villa.

United est presque certain de retrouver une place en Ligue des champions et sa relative prudence en matière de dépenses lui permet d'être plus proche des exigences de l'Atletico que de celles de Chelsea, qui pourrait tomber sous le coup des règles du fair-play financier si Todd Boehly continuait à dépenser sans compter.