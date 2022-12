Joao Felix, l'excellente nouvelle pour le PSG

Joao Felix semble être sur le point de quitter l'Atletico Madrid, le directeur général de l'Atleti Miguel Ángel Gil Marín ayant confirmé que le Portug

Gil Marín est à Doha pour l'assemblée de la Liga, qui a été boycottée par le FC Barcelone et le Real Madrid. S'adressant à AS, le directeur général de l'Atlético a expliqué que la relation entre Félix et le coach Diego Simeone s'est rompue, ce qui a conduit à ce que le joueur de 23 ans veuille quitter le club.

"Il est le plus grand transfert que le club ait fait. Je pense qu'il peut jouer au plus haut niveau mondial, mais pour des raisons qu'il ne faut pas dire maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne. Sa motivation non plus. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir. Même si j'aimerais qu'il reste ici, il ne veut pas rester au club".

Felix a rejoint l'Atletico pour 126 millions d'euros en provenance de Benfica en 2019, devenant ainsi la signature record du club. Malgré cela, il a généralement eu du mal au club, ayant marqué seulement 24 buts en championnat en 94 apparitions.