Joao Felix évoque son avenir

Le Portugais de 22 ans a depuis fourni 22 buts et 12 passes décisives en 97 apparitions avec le club espagnol. Avec Benfica, il a contribué à 20 buts et onze passes décisives en seulement 43 apparitions.

Joao Felix parle d'avenir

Malgré le fait qu'il soit à mi-chemin de sa troisième saison au Wanda Metropolitano, il n'est pas encore devenu le protagoniste qu'il aurait espéré être devenu à ce jour. Il est utilisé en rotation par Diego Simeone dans une ligne d'attaque qui comprend également Luis Suarez, Angel Correa et Matheus Cunha.

Beaucoup ont affirmé que Félix devrait quitter l'Atlético pour réaliser son potentiel. Pour un joueur offensif créatif et vif comme lui, il serait préférable de travailler dans un club comme Manchester City, où un entraîneur comme Pep Guardiola pourrait exploiter ses atouts.

Mais Felix lui-même pense qu'il a appris des choses inestimables sous la direction de Simeone à l'Atlético. Il pense que l'Argentin lui a donné des bases défensives qu'il ne pourrait trouver ailleurs et qui lui seront très utiles à l'avenir.

"Ici, j'ai appris des choses qui sont difficiles à apprendre dans d'autres équipes", a-t-il déclaré à The Athletic. "La façon dont nous défendons, nous apprenons beaucoup de choses. Je pense que je me suis beaucoup amélioré dans ce domaine. Et aussi dans le fait de tourner avec le ballon et de courir avec le ballon. C'est le plus important."

Felix a également révélé ses ambitions pour l'avenir ainsi que son rôle préféré sur le terrain de football. "Ma meilleure position est celle de deuxième attaquant", a-t-il déclaré. "Jouer comme un numéro dix, avec un gars devant moi. [Je veux] gagner la Ligue des champions, la Coupe du monde ou le Championnat d'Europe avec le Portugal et, bien sûr, le Ballon d'Or. Pour y arriver, je dois m'améliorer, travailler intelligemment, prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit et être totalement concentré sur moi."