Joao Felix efface toute trace du Barça

L'attaquant portugais Joao Felix ne sait toujours pas où il sera en septembre, son avenir restant un mystère.

Il est retourné cette semaine à l'Atlético de Madrid pour s'entraîner avec les Rojiblancos, mais si Felix ou l'Atlético parviennent à leurs fins, il ne sera plus là à la fin de la fenêtre de transfert.

Samedi, il a supprimé le nom du FC Barcelone de sa description sur les réseaux sociaux, bien que les Blaugrana aient déclaré publiquement leur intention de le retenir. Félix serait lui aussi très intéressé par un retour en Catalogne, mais au fur et à mesure que la fenêtre de transfert avance, il continue à glisser vers le bas de la liste des priorités, et il semble qu'il s'agira d'une opération de dernière minute si les Blaugrana peuvent se l'offrir une fois de plus.

L'intérêt de Benfica a été largement relayé, mais sans pour autant obtenir le feu vert du joueur de 24 ans, alors qu'Aston Villa pourrait avoir de meilleures chances de le recruter. Unai Emery serait un fan, et Fabrizio Romano a rapporté que leur intérêt pour Felix est fort, mais qu'ils doivent encore envoyer une offre à l'Atletico pour lui.

Il semble une fois de plus que l'avenir de Félix se prolonge jusqu'au mois d'août avant d'être résolu. L'Atletico a bien l'intention de se débarrasser de Felix, mais plus le temps passe, plus sa position de négociation s'affaiblit. Son gros salaire, combiné au peu d'amour que lui portent le manager Diego Simeone et ses supporters, a fait de lui une persona non grata au Metropolitano, et sa présence ne semble bénéfique pour aucune des parties impliquées.