Joao Felix critiqué par Bernardo Silva !

Joao Felix a été l'un des joueurs les plus médiatisés du football espagnol au cours des 12 derniers mois.

Il a quitté l'Atlético de Madrid l'hiver dernier pour rejoindre Chelsea sous forme de prêt, et a récidivé cet été en rejoignant le "club de rêve" de Barcelone pour la saison 2023-24.

Felix a rejoint l'Atleti en 2019 en provenance de Benfica, dans le cadre d'un contrat record, et n'a pas réussi à atteindre les sommets que l'on attendait de lui. Cependant, ce n'est pas entièrement de sa faute - c'est du moins l'avis de son coéquipier portugais Bernardo Silva.

Bernardo a déclaré à A Bola (via Diario AS) que s'il a fait le bon choix en rejoignant Manchester City en 2017, Felix n'a pas fait de même lorsqu'il a troqué Benfica pour l'Atleti deux ans plus tard. Bernardo pense également que Barcelone est un bien meilleur club pour Felix.

"Je suis arrivé dans un club auquel mes qualités se sont adaptées, et lui non. Ce n'est pas une critique de l'Atlético. Il n'est pas allé au bon endroit. Moi non plus, je n'aurais peut-être pas triomphé à l'Atlético. J'aurais essayé de m'adapter et de suivre l'idée de l'entraîneur, mais cela n'aurait pas été idéal pour moi.

"Aujourd'hui, je suis heureux parce que je le vois heureux et dans une atmosphère plus conforme à son jeu (à Barcelone). Il est beaucoup plus fort qu'il y a quelques années".

Il est très facile de dire que Felix n'était pas fait pour l'Atletico Madrid, mais comme Diego Simeone l'a montré au cours des 12 derniers mois, il est tout à fait capable de jouer un football offensif et attrayant. Felix doit se regarder dans le miroir pour ce qui est de son passage à l'Atlético de Madrid, au lieu de se contenter de rejeter la faute sur les autres.