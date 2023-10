Joao Felix beaucoup trop cher pour le Barça

Joao Felix a fait des débuts très prometteurs à Barcelone, qu'il a rejoint sous la forme d'un prêt d'une saison à la fin du mercato estival.

Au vu de ses performances, il semblerait qu'un contrat permanent soit à l'étude.

Il est peu probable que Félix reste à l'Atlético de Madrid, étant donné qu'il a presque coupé les ponts avec l'entraîneur Diego Simeone. Leur relation est au plus bas, et ils chercheront à gagner de l'argent le plus tôt possible.

Selon Diario AS, l'Atlético exigera au moins 80 millions d'euros pour que Felix parte l'été prochain, ce dont le FC Barcelone est parfaitement conscient. Les Barcelonais savent qu'ils devront trouver des fonds pour pouvoir conclure l'affaire.

À ce stade, Barcelone est loin d'avoir les moyens de conclure un contrat permanent. Cependant, si Felix est en mesure de poursuivre ses excellentes performances au cours des prochains mois, on peut imaginer que l'Atletico Madrid attendra un appel l'été prochain, si ce n'est plus tôt.