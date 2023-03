João Cancelo déjà taclé par le Bayern

Arrivé en Allemagne cet hiver, João Cancelo poserait déjà des problèmes au Bayern. Au point de pousser son club à le tacler publiquement.

Après un bon début d'exercice à son arrivée en Bavière, João Cancelo ne joue presque plus en Allemagne. Une situation qui exaspère le latéral portugais, déjà parti de Manchester City pour son manque de temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola. Des soubresauts qui ne font pas bon ménage au sein du club, au point de pousser le directeur sportif Hasan Salihamidzic à critiquer ouvertement l'attitude du défenseur.

Cancelo déjà taclé par le Bayern

L'euphorie initiale autour de João Cancelo, qui avait illuminé l'Allianz Arena dès ses premières touches de balle, est bien vite retombée. Soucieux de retrouver une stabilité défensive perdue, Julian Nagelsmann a (re)lancé Josip Stanisic dans le grand bain ces dernières semaines et le Croate lui a parfaitement rendu sa confiance. Résultat, Cancelo s'est fait passer par le jeune défenseur, se retrouve désormais sur le banc et doit se contenter de bouts de match.

En réalité, plus encore que le besoin de sécuriser la défense bavaroise, c'est l'attitude au quotidien du latéral portugais qui irriterait au sein du club allemand. Nagelsmann avait déjà laissé sous-entendre un manque d'investissement mais les récents états d'âme du latéral droit viennent de pousser le directeur sportif Hasan Salihamidzic à s'exprimer en public sur le « cas Cancelo ».

À la sortie de la victoire mercredi contre le PSG, le meneur sportif bavarois s'est montré agacé : « Dernièrement, il ne s'est pas bien entraîné et il n'a donc pas joué. Il n'imaginait pas cela mais il doit faire mieux. » Avant de préciser, plus positif : « João deviendra un joueur très important. Nous communiquons bien avec lui. C'est un joueur exceptionnel qui deviendra important à l'avenir pour le club. »

Un problème de comportement chronique

Avec 7 rencontres disputées jusqu'à présent pour le Bayern, Cancelo espérait sans doute mieux en quittant Manchester City en prêt. Il n'en reste pas moins que le comportement du latéral portugais semble être un problème régulier dans sa carrière. Pour rappel, il a quitté l'Angleterre cet hiver, mécontent de ne plus disposer du même temps de jeu qu'avant et de ne plus s'entendre avec Pep Guardiola. Et quand il avait rejoint les Cityzens, il était déjà parti en mauvais termes avec la Juventus où son comportement lui était déjà reproché. Habitués à faire du Bayern un club plus grand que l'égo de ses joueurs, les dirigeants bavarois se retrouvent désormais face à un problème à solutionner.