Joan Laporta, l'énorme fraude

Getafe vs FC Barcelone

Joan Laporta s'est défendu avec passion et a attaqué ses opposants mardi, mais il doit comparaître lundi prochain devant un tribunal.

Il témoignera dans une affaire de fraude, même si elle n'est pas liée à son passage à Barcelone.

Selon Marca, Laporta témoignera lundi devant un tribunal local de Barcelone sur une affaire de fraude présumée d'un montant de 4,7 millions d'euros. L'incident remonte à 2014, lorsqu'une famille (mari, femme et fille) a gagné 34 millions d'euros à la loterie. Lorsqu'ils sont allés acheter une voiture de luxe, on leur a conseillé d'investir dans des entreprises promues par Laporta.

L'article continue ci-dessous

L'affaire tourne autour d'une entreprise en particulier, CSSB Limited, dans laquelle ils ont investi 2,4 millions d'euros sur une période de trois ans avec un intérêt annuel de 6 %. Cependant, les accusés affirment que le contrat n'est pas valide, car il a été rédigé en anglais et sans signature lisible. Selon certaines informations, Laporta aurait agi en tant que consultant dans l'opération, et ce au nom de CSSB Limited. La famille a même été invitée aux places VIP du Camp Nou, mais après le délai décrit, elle n'a pas reçu l'argent promis, et l'entreprise se serait retrouvée avec 4,7 millions d'euros sur l'argent investi.