Joan Garcia, le gardien de but du Barça, est sorti de son silence pour évoquer son transfert de l'Espanyol vers le rival catalan, une opération qui a suscité une vive polémique parmi les supporters de son ancien club, dont les répercussions demeurent présentes plus d'un an après son départ.

La relation entre le gardien et une partie des supporters de l'Espanyol avait atteint un stade extrêmement tendu, après qu'il eut été la cible de chants hostiles lors du match de son ancien club face à Séville, un groupe de supporters ayant scandé un chant à son encontre avant le coup d'envoi de la rencontre, un incident documenté par la Ligue espagnole dans un rapport officiel.

Joan Garcia s'est exprimé sur les détails de son transfert au Barça lors d'une prise de parole rapportée par le journal catalan Sport, expliquant que tout avait commencé comme de nombreuses opérations de transfert, entre rumeurs et informations contradictoires, avant de se transformer en un intérêt officiel de la part du club catalan.

Le gardien a déclaré : « Il y avait tout un ensemble d'émotions, car cela arrive toujours, il y a des rumeurs, beaucoup de presse, beaucoup de gens qui suivent l'affaire, et beaucoup d'informations circulent, certaines vraies et d'autres non. »

Il a ajouté : « Mais lorsqu'ils te disent sérieusement qu'ils veulent te recruter, et qu'ils sont prêts à présenter une belle offre pour toi, tu commences à assimiler la chose, tu en parles beaucoup avec tes proches et ta famille, tu réfléchis à ce qui sera le mieux pour toi et pour eux aussi, puis tu prends la meilleure décision. »

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Malgré la sensibilité de ce transfert pour les supporters de l'Espanyol, Joan Garcia a révélé que prendre cette décision n'avait pas été compliqué pour lui, assurant qu'il était pleinement convaincu de son choix.

Le gardien du Barça a poursuivi : « Ce ne fut pas difficile et je pense avoir pris la bonne décision. »

Ces déclarations interviennent alors que la colère persiste au sein d'une frange des supporters de l'Espanyol, qui ont considéré le transfert du gardien au Barça comme une démarche extrêmement sensible en raison de la rivalité historique entre les deux clubs de la région de Catalogne.

Sur le plan sportif, Joan Garcia a réalisé de solides débuts avec le Barça, réussissant à s'imposer comme titulaire dans le onze de l'entraîneur Hansi Flick dès le premier jour, tandis que ses performances ont contribué à réduire la marge de polémique autour de son choix de transfert.

Le gardien a gardé sa cage inviolée lors de 21 matchs, avec un taux de réussite dans les arrêts de 82 %, et il a été sacré avec le Barça en Championnat d'Espagne et en Supercoupe d'Espagne, en plus de sa participation à la Coupe du monde.

Ces performances ont été couronnées par une nomination au trophée du meilleur gardien de but dans le cadre des récompenses du Ballon d'or, confirmant ainsi que le transfert de Joan Garcia au Barça n'était pas qu'une simple démarche polémique, mais une décision qui a immédiatement commencé à porter ses fruits sur le plan sportif.

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