« Joachim Löw fait un retour inattendu et mènera ce pays à la Coupe du monde 2026 »

Joachim Löw serait actuellement en pourparlers avancés avec le Ghana, selon plusieurs sources de ce pays. L'entraîneur allemand à succès pourrait mener la sélection africaine à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Selon des initiés, il ne reste plus qu'à régler quelques détails du contrat avant de pouvoir le signer. Löw gagnera 150 000 euros par mois.

Plus tôt cette semaine, le Ghana a limogé son sélectionneur Otto Addo. Il était à la tête des Black Stars depuis environ deux ans. La dernière période de son mandat a été la moins fructueuse.

Le Ghana attend désormais depuis quatre matchs un match nul ou une victoire. En novembre, le 72e du classement FIFA s'est incliné face au Japon (2-0) et à la Corée du Sud (1-0) ; lors de cette période de matchs internationaux, les choses ont mal tourné contre l'Autriche (5-1) et l'Allemagne (2-1).

Le Ghana souhaite donc engager Löw pour la Coupe du monde. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne a remporté la Coupe du monde en 2014 avec l'Allemagne. En finale, l'Argentine avait été battue 1-0.