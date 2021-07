JO - Ripoll : "La liste ? Ça a été compliqué, agaçant, frustrant"

Sylvain Ripoll était présent en conférence de presse à un peu plus de deux semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo.

L'équipe de France connaît désormais les 19 joueurs qui partiront à Tokyo pour y disputer le tournoi olympique, à partir du 22 juillet prochain. Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur Sylvain Ripoll est revenu sur les difficultés à faire sa liste au vu du refus de certains clubs à libérer leurs joueurs.

"Cette période avant la liste a été assez compliquée. Je suis passé à autre chose. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui arrive, ce projet qu’on aborde avec fraicheur et enthousiasme vers le challenge qui est le nôtre", a-t-il assuré.

"La complexité est derrière nous. Ça a été compliqué, agaçant, frustrant. Il faut basculer sur un autre mode. Participer aux JO, c’est quelque chose de magique et d’exceptionnel. On va y aller dans cet état d’esprit."

Et le sélectionneur des Espoirs de revenir sur les tractations avec les clubs ces dernières semaines : "Avec certains clubs, ça a été très clair dès le départ, a-t-il poursuivi. On comprenait les problématiques et on a aussi voulu préserver les intérêts des clubs.

"On a identifié cette volonté d’avoir un joueur par club, ça me semblait très raisonnable. On a modifié cette préparation pour moins gêner les clubs. Mais des clubs, dès le départ, nous ont permis d’avoir une ossature de liste."

Ripoll l'assure, il n'a jamais pensé à un forfait : "Ça a pris du temps, c’était plus compliqué que prévu mais en aucun cas. Les JO, c’est unique hors norme. On a tout de suite qu’on allait y participer."

Reste désormais à voir jusqu'où cette équipe de France pourra aller au Japon, l'intéressé fixant comme objectif de "sortir des poules". "Ce groupe a une aventure de cinq semaines à vivre."

Un séjour qui a déjà débuté du côté de Clairfontaine, avec l'entame de la préparation. "On a récupéré des joueurs qui n’ont pas repris alors que d’autres avaient repris depuis dix ou vingt jours, explique encore Ripoll. Il y a un manque d’homogénéité dans la préparation. On va essayer de compenser avec ceux qui sont plus en retard que les autres."

Mais le technicien pourra notamment compter sur ses trois joueurs de plus de 23 ans, Téji Savanier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac. "Quand vous prenez une liste avec trois joueurs de plus de 23 ans, vous les choisissez avec beaucoup de minutie et de réflexion.

"Je suis très content de les avoir parmi nous, au-delà de leur compétence footballistique, ce sont des supers mentalités et qui ont été très clairs sur leurs intentions d’y participer, l'envie de transmettre et de fédérer. Ils seront moteurs pour notre groupe."