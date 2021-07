JO – Megan Rapinoe : "On s'est fait botter le cul"

Megan Rapinoe n'a pas fait dans la langue de bois après la déroute des USA contre la Suède (3-0).

Star du football féminin, Megan Rapinoe est connue pour son franc-parler. Lors de la Coupe du monde 2019, elle s'en était prise à Donald Trump, alors président des Etats-Unies.

Et ce mercredi, après la déroute de la sélection américaine (double championne du monde en titre) pour son entrée dans les Jeux Olympiques (défaite 3-0 contre la Suède), la lauréate du Ballon d'or n'a pas mâché ses mots après la rencontre : « On s'est fait botter le cul. On n'était pas dans le coup, nerveuses. On faisait que des choix stupides : ne pas passer le ballon, ne pas tirer au but. Nous n'avons pas joué un grand match mais cela n'enlève rien au mérite de la Suède. »

«Les Suédoises ont fait un très bon match. Elles ont trouvé des espaces dans notre dos et ont été des tueuses dès qu'elles entraient dans notre surface de réparation. Les JO c'est haut niveau et les meilleures équipes du monde sont présentes. La Suède en fait partie. Si nous continuons à jouer aussi mail nous ne pourrons pas gagner ces Jeux Olympiques », a ajouté l'ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais.