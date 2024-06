JO, la réponse cinglante du Real à Henry pour Mbappé

Thierry Henry, est revenu lundi, sur la réponse du Real Madrid sur une probable participation de Mbappé aux JO, cet été.

Thierry Henry était en conférence de presse ce lundi au lendemain de l’arrivée de l’Equipe de France espoirs à Clairefontaine. Un stage qui entre dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui démarrent le 26 juillet prochain. Des JO pour lesquels les Bleuets seront privés de Kylian Mbappé, bloqué par le Real Madrid.

Mbappé se plie à la décision du Real Madrid

C’est désormais clair pour tout le monde. Kylian Mbappé ne disputera pas les Jeux Olympiques cet été. L’international français se plie notamment à la position de son nouveau club, le Real Madrid, qui a refusé très tôt de libérer ses joueurs pour le tournoi olympique. Une position acceptée également le Bondynois qui ne souhaite pas faire des vagues.

« Mon club a une position très claire, à partir de ce moment, je pense que je ne participerai pas aux Jeux. C'est une vérité, c'est comme ça. Je serai supporter, pas acteur, je vais regarder tous les matches, j'espère qu'ils vont nous ramener la médaille d'or », déclarait Mbappé en conférence de presse, dimanche.

Thierry Henry raconte son refoulement par le Real pour Mbappé

La récente déclaration de Kylian Mbappé a donc mis fin au rêve de Thierry Henry de le voir aux Jeux Olympiques cet été. Un rêve que nourrissait pourtant le champion du monde 1998 qui avait encore un doute sur le départ - officiel depuis plusieurs semaines - de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais le club madrilène n’avait pas fait dans la dentelle avec le sélectionneur des Bleuets en lui notifiant dès le départ qu’aucun de ses joueurs ne sera aux JO.

« Personnellement, ça a toujours été zéro. Rien. Il ne se passera jamais rien. En même temps, on ne savait pas encore s’il allait au Real. Mais je savais que les joueurs du Real n’allaient pas pouvoir venir. On a demandé, on a essayé, mais bon, jusqu'à quel point… Après, ça devient difficile. Il n'y avait pas vraiment de mon côté l’espoir que ça évolue. Personnellement, j'avais pris un non sec, bien amené, bien poli, mais c’était non », a confié l’ex-international français en conférence de presse, ce lundi. Le rêve de Thierry Henry avait donc en réalité pris fin dès l’officialisation du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.