JO, Mbappé met fin au rêve de Thierry Henry

Kylian Mbappé a mis fin au rêve de Thierry Henry de le voir aux JO, cet été.

Toute l’Europe est concentrée sur l’Euro 2024, débutée vendredi. L’Equipe de France fera d’ailleurs son entrée en lice lundi contre l’Autriche. Après la compétition, ce sera au tour des Bleuets de se projeter sur les Jeux Olympiques. Des Jeux pour lesquels Thierry Henry rêvait de sélectionner un certain Kylian Mbappé. Mais le rêve du sélectionneur des espoirs est tombé à l’eau, ce dimanche.

Mbappé confirme son absence aux JO, nouveau coup dur pour Thierry Henry

Kylian Mbappé avait fait des Jeux Olympiques de Paris 2024 un objectif, cet été. Un rêve qu’il nourrit même depuis qu’il évoluait au Paris Saint-Germain. Si le club parisien était disposé à le laisser disputer le tournoi olympique, le Real Madrid, son nouveau club, a une position totalement différente. Le club madrilène a déjà prévenu la FFF qu’il ne comptait libérer aucun de ses joueurs pour les JO. Une position que Kylian Mbappé a fini par accepter.

« Mon club a une position qui est très claire. Je pense que je ne participerai pas aux JO, c'est une vérité. Je comprends aussi, j'arrive dans une nouvelle équipe. Je vais souhaiter le meilleur à cette équipe de France et j'espère qu'ils ramèneront la médaille d'or », a déclaré le Bondynois en conférence de presse, dimanche.

Mbappé rassure sur son état de forme

Kylian Mbappé ne sera donc pas aux Jeux Olympiques. Mais l’international français va bien sûr, porter l’attaque de l’Equipe de France lors de l’Euro. Alors que des doutes subsistaient sur son état de forme avant la compétition, le champion du monde 2018 affirme être prêt mentalement pour le tournoi.

« Le plus important, c'est le mental. Je préfère avoir la tête que les jambes. Ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête, on verra demain si j'ai les jambes », explique-t-il avant de donner son avis sur l’Espagne, son prochain pays d’accueil, également présente à l’Euro. « C'est une grande équipe, qui a démontré que c'est une équipe qui va compter. C'est une équipe que tout le monde va regarder et qui va aller loin », conclut Mbappé.