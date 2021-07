JO – France : Everton accepte de libérer Nkounkou

Enfin une bonne nouvelle pour Sylvain Ripoll qui éprouve des difficultés pour constituer sa liste de joueurs en vue des JO.

Le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo commencera le 22 juillet et l'équipe de France affrontera ce jour-là le Mexique puis l'Afrique du Sud (25 juillet) et le Japon (28 juillet).

Mais pour sa première participation à la phase finale des JO depuis l'édition 1996 à Atlanta, aux Etats-Unis, le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll, a toutes les peines du monde à établir sa liste des 18.

Il avait d'abord dévoilé une liste le 25 juin mais plusieurs clubs de Ligue 1 ont refusé de libérer leurs joueurs, ce qui est leur droit, puisque les JO ne font pas partie des dates du calendrier de la FIFA.

Une deuxième liste a donc été publiée le 2 juillet mais c'est comme si le sort s'acharnait sur Sylvain Ripoll puisque le défenseur Jérémy Gélin, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, a été contraint de déclarer forfait pour la compétition.

Afin de le remplacer, Sylvain Ripoll s'est mis en quête de trouver un joueur dont le club serait d'accord pour le laisser participer aux JO. Et ce club, c'est Everton. Le club anglais a autorisé la Fédération française de football à faire appel à Niels Nkounkou.

« Vous le savez, il nous manque quelques éléments, notamment après le forfait de Jérémy Gélin. J'en profite pour lui dire que l'on pense tous très fort à lui, qui s'est gravement blessé avant de partir. On a débarqué ici en Corée avec un groupe réduit et on avait la volonté de l'étoffer au maximum. Une possibilité s'est ouverte pour Niels avec son club d'Everton, on l'a bien évidemment saisie. Il arrivera probablement directement dimanche à Tokyo », a déclaré Sylvain Ripoll.

Le défenseur évolue chez les Toffees depuis l'été 2020 après avoir quitté l'OM où il était arrivé en fin de contrat. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Nkounkou est parvenu à grappiller un peu de temps de jeu avec deux matches en Premier League, un en FA Cup, et trois en League Cup.

En décembre dernier, le joueur, âgé de 20 ans, avait confié son envie de porter le maillot des Espoirs : « Les Espoirs, ce serait génial. J'ai déjà été appelé en moins de 18 et 19 ans, j'aimerais avoir la chance d'être convoqué au-dessus mais je sais que dois montrer encore plus avec Everton ». C'est désormais chose faite.