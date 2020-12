Everton – Niels Nkounkou raconte ses premiers mois chez les Toffees

Méconnu du grand public, le latéral gauche français Niels Nkounkou joue à Everton depuis cette saison et se confie sur ses débuts en Premier League.

L'été dernier, libre de tout contrat, Niels Nkounkou a quitté l' , où il évoluait au sein de l'équipe réserve, pour rejoindre , en .

Et malgré une forte concurrence, le jeune arrière gauche (il est né le 1er novembre 2000 à Pontoise) est parvenu à obtenir du temps de jeu.

Hasard un destin, il a fait ses débuts en Premier League le jour de ses 20 ans, le 1er novembre dernier, contre . Il a également pris part à trois matches de , compétition où Carlo Ancelotti fait tourner son effectif afin de faire souffler ses cadres. Il pourrait même rejouer dès ce soir en League Cup puisqu'Everton reçoit à l'occasion des quarts de finale.



Et ce mardi, Nkounkou est revenu sur ses premiers mois en en accordant une interview à nos confrères du journal L'Equipe.

Nkounkou séduit par le projet sportif d'Everton

Il explique d'abord pourquoi il a quitté l'OM : « J'ai préféré partir parce qu'il avait beaucoup de joueurs qui pouvaient évoluer au poste de latéral gauche. J'avais besoin de temps de jeu et Everton pouvait m'en donner. Je n'ai pas eu de discussion avec André Villas-Boas. C'était très difficile d'échanger avec le coach ou avec le directeur sportif, d'ailleurs. Le départ d'Andoni Zubizarreta n'a pas arrangé les choses. Je m'entendais bien avec lui et à partir de ce moment-là, j'ai choisi partir. »

Nkounkou était en effet en concurrence avec Sakai, Amavi, Nagatomo et même Bouna Sarr avant que ce dernier ne file au . Et pour Nkounkou, rejoindre Everton est apparu comme une évidence, car le club Anglais le suivait depuis plusieurs mois : « Le projet d'Everton m'avait déjà bien accroché en cours de saison. Ils m'ont suivi tout au long de la saison, ils sont venus me voir à plusieurs matches, j'ai eu des discussions, des rendez-vous. La discussion que j'ai eue avec Carlo Ancelotti m'a définitivement convaincu. Il connaît le championnat de , il parle français, c'est bénéfique pour moi. Il m'a dit ce qu'il comptait faire de moi. Ça m'a encore plus boosté. »

Ses débuts en Premier League, la concurrence avec Lucas Digne

Nkounkou revient ensuite sur ses débuts : « Ça s'est bien passé en . Ça a été plus compliqué en Championnat contre Newcastle. Mais je suis déjà contant d'avoir fait ce premier pas. Je joue un peu moins en ce moment mais je dois continuer à bosser dur et être patient. »

Le titulaire des Toffees au poste d'arrière gauche étant son compatriote Lucas Digne, Nkounkou détaille la nature de leurs rapports : « On s'entend très bien. On n'a pas une relation de concurrents. Je suis derrière lui, il m'apprend quand j'ai des manques, il m'aide beaucoup que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur. Des joueurs comme lui, il faut s'avoir s'en inspirer. »

Enfin, Nkounkou parle de ses ambitions avec l'équipe de France Espoirs qui jouera l'Euro Espoirs et les JO en 2021 : « Les Espoirs, ce serait génial. J'ai déjà été appelé en moins de 18 et 19 ans, j'aimerais avoir la chance d'être convoqué au-dessus mais je sais que dois montrer encore plus avec Everton. »