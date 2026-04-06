Jnabri à propos de la star du Real : « Un grand joueur »

Sérge Gnabry, la star du Bayern Munich, a affirmé que le prochain match de son équipe contre le Real Madrid, en Ligue des champions, constituait actuellement l'événement phare du monde du football, soulignant son immense enthousiasme à l'idée de relever ce défi.

Le Bayern Munich se rendra au stade du Bernabéu demain soir, mardi, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Dans des déclarations au journal espagnol « AS », reprises par le journal allemand « Sport Bild », Gnabry a déclaré que les matchs du Bayern contre le Real Madrid étaient « le sujet numéro un dans le monde du football », ajoutant que tous ses amis et sa famille ne cessaient de parler de cette rencontre, ce qui ne fait qu'accroître son enthousiasme et son impatience à l'idée de disputer ces deux matchs.

Lire aussi : Neymar poursuit son rêve de Coupe du monde après une opération surprise

Lire aussi : Plan de guerre... Simeone attire Barcelone dans une stratégie d'épuisement

Lire aussi : Une légende allemande : « Si Yamal était italien, on l'aurait relégué en deuxième division »

L'international allemand a expliqué qu'il ressentait une grande excitation avant cette confrontation, affirmant son impatience de disputer ces deux rencontres face à l'équipe royale.

Dans son intervention, Gnabry a évoqué l'ambiance du stade Santiago Bernabéu et a donné son avis sur la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, pour lequel il a exprimé son admiration, affirmant que c'était un joueur formidable qui avait tout son respect.

Il a déclaré : « C'est un grand joueur, et même s'il est parfois critiqué par certains, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et c'est quelqu'un de très sympathique », soulignant qu'il a prouvé à maintes reprises sa qualité sur le terrain.

Lire aussi : Critique publique... Révélation de l'auteur de l'explosion de Yamal face à l'Atlético

Lire aussi : Une arme invincible... Le talisman du Barça guette l'Atlético

Lire aussi : 100 millions d’euros ! Pourquoi le Real et Arsenal se disputent-ils le joyau de Leverkusen ?

Gnabry a également souligné que son ancien coéquipier David Alaba avait pris la bonne décision en rejoignant le Real Madrid, compte tenu de l'ambiance unique qu'offre le club espagnol.