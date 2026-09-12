Jhon van Beukering est accusé de violences aggravées à la mi-temps du choc du football amateur entre IJsselmeervogels et GVVV. L’ancien joueur, passé notamment par Feyenoord et NEC, aurait donné un coup au visage à Quiermo Dumay, joueur d’IJsselmeervogels.

Samedi après-midi, la situation a complètement dégénéré au Sportpark De Westmaat. Alors que le score était de 0-2, les deux équipes ont regagné les vestiaires, mais c’est là que les choses ont mal tourné. Selon RTV Utrecht, Dumay a reçu un coup au visage au moment d’entrer dans le tunnel des joueurs.

Il a subi d’importants dégâts. Des photos montrent le visage ensanglanté de Dumay et le fait qu’il a perdu plusieurs dents. On sait désormais que Van Beukering serait l’auteur des faits. À GVVV, il est l’entraîneur adjoint de son frère Dennis van Beukering.

« Dumay dit que c’est Jhon van Beukering qui a porté le coup. Il a frappé comme un bagarreur de rue », a déclaré l’entraîneur d’IJsselmeervogels, Willem Leushuis, à RTV Utrecht. « Il est logique que mes joueurs n’aient pas voulu continuer. C’était très effrayant. »

GVVV a réagi à l’incident par le biais d’un communiqué. « Le conseil d’administration de GVVV regrette vivement le déroulement des événements après la fin de la première période lors du match à l’extérieur contre IJsselmeervogels », peut-on lire.

« GVVV prend ses distances avec ce qui s’est passé et le condamne avec la plus grande fermeté. Le conseil d’administration prendra des mesures appropriées dès que davantage de détails sur la situation survenue seront connus. »

Cet été, Dumay est passé de GVVV à IJsselmeervogels. Il affrontait donc son ancien club. Après l’incident, IJsselmeervogels a décidé de ne pas reprendre le match et de porter plainte.