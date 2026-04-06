« Jeter de l'huile sur le feu »… Une attaque allemande sans précédent contre le Real Madrid

À la veille du match très attendu de l'aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, prévu demain mardi au stade « Santiago Bernabéu », les figures de proue du football allemand ont lancé une attaque virulente et sans précédent contre le « Real », qualifiant le comportement du club espagnol ces dernières années d’« antisportif » et manquant de respect envers ses adversaires.

Il se place au-dessus de tout le monde

Dans des déclarations controversées lors de l'émission « Sky90 », « Markus Babbel », ancienne star du Bayern de Munich, a exprimé son profond mécontentement face à l'image que le Real Madrid véhicule désormais à travers le monde.

« La façon dont le Real Madrid s'est comporté ces dernières années manque totalement d'esprit sportif », a déclaré Papel sur un ton sec. « J'ai toujours l'impression qu'ils se considèrent au-dessus de tout le monde et supérieurs aux autres. Cette arrogance me déplaît fortement et a fait perdre au club son attrait et son prestige à mes yeux. »

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Pabel a estimé que le président du club, Florentino Pérez, jouait un rôle central dans cette approche, évoquant notamment le boycott de la cérémonie du « Ballon d’Or » 2024 après que Vinícius Júnior ait perdu le trophée au profit de l’Espagnol Rodri.

Pabel a qualifié ce comportement de « manque de respect » envers le vainqueur et envers la communauté du football, affirmant que le club avait perdu beaucoup de son prestige à cause de ces attitudes.

Le Real entache son histoire

De son côté, la légende Lothar Matthäus n’a pas hésité à se rallier à ces critiques, visant directement la star brésilienne Vinícius Júnior.

Tout en reconnaissant le talent exceptionnel du joueur, il a critiqué son comportement sur le terrain en déclarant : « Vinícius est un joueur formidable, mais il exagère dans la provocation de ses adversaires », a déclaré Matthäus, qui a également critiqué les nombreuses plaintes du joueur et ses chutes répétées au moindre contact, qualifiant cela de « pleurnicheries » incessantes qui ne sont pas à la hauteur de son talent.

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Concernant la crise du « Ballon d'or », Matthäus a affirmé que le Real Madrid s'était fait du tort à lui-même avant tout : « Lorsqu'un joueur comme Rodri remporte le titre, il faut faire preuve de respect envers l'adversaire. Boycotter la cérémonie parce que le résultat ne vous plaît pas est un comportement indigne d'un club doté d'une telle histoire. En agissant ainsi, le Real Madrid perd une partie de sa réputation mondiale ».

Ces déclarations viennent jeter de l'huile sur le feu avant le Clásico entre les deux géants européens, considéré à Madrid comme une « guerre psychologique » visant à ébranler la stabilité des « Merengues » avant le choc continental.