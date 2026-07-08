Jesús s’apprête à signer… Martínez quitte officiellement le Portugal

La Fédération portugaise de football a officialisé, mercredi, la fin de sa collaboration avec le sélectionneur espagnol Roberto Martínez, après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une défaite 1-0 face à l’Espagne.

Dans un communiqué officiel, l’instance a précisé que le contrat de Roberto Martínez et de son staff technique s’achevait avec effet immédiat, tout en les remerciant pour leur « professionnalisme et dévouement » durant trois ans et demi, période au cours de laquelle le Portugal a remporté la Ligue des Nations en 2025.

Le communiqué précise que le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, a d’ores et déjà engagé les démarches pour recruter un nouveau sélectionneur, une annonce faite dès l’arrivée de la délégation portugaise à Lisbonne, à l’issue de la Coupe du monde.

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Selon le journal Record, la Fédération aurait déjà choisi l’entraîneur portugais Jorge Jesus, ex-technicien d’Al-Nassr, pour prendre la relève, et Proença s’apprêterait à lui offrir un contrat courant jusqu’à la Coupe du monde 2030, que le Portugal coorganisera avec l’Espagne et le Maroc.

Martínez avait pris les rênes de la sélection portugaise en janvier 2023 et dirigé l’équipe lors de 45 matchs, pour un bilan de 32 victoires, 6 nuls et 7 défaites.

L’Espagnol avait d’ailleurs annoncé, après la défaite contre l’Espagne, que ce match serait son dernier sur le banc portugais.

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