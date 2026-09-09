Le Brésilien Gabriel Jesus, nouvel attaquant du Barça, a dévoilé sa mauvaise expérience avec Arsenal avant de signer avec le club catalan, peu avant la fin du dernier mercato estival.

Gabriel Jesus (29 ans) a disputé dimanche dernier ses premières minutes avec le Barça, lors de la victoire écrasante 5-0 face à Valence, en Liga.

L'attaquant brésilien est arrivé en provenance d'Arsenal pour 10 millions d'euros et a constitué la dernière recrue du club catalan lors de l'été, après l'échec du transfert de Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, vers les Blaugranas.

Après ses premières minutes en tant que joueur du Barça au stade de Mestalla, Gabriel Jesus a expliqué comment il avait été vendu au Barça et détaillé la situation difficile qu'il a traversée durant ses derniers jours à Arsenal.

Jesus a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « La vérité, c'est que je m'entraînais. J'ai effectué toute la préparation de la saison avec Arsenal, comme d'habitude. Il est évident que je savais d'avance que je ne jouerais probablement pas là-bas ou que je n'aurais pas beaucoup d'occasions, mais personne ne me l'a dit. »

Et d'ajouter : « Je suis un joueur professionnel, vous le savez, alors j'ai continué à m'entraîner avec le groupe. Puis soudain, ils m'ont fait m'entraîner seul. J'ai continué à m'entraîner et j'ai donné le meilleur de moi-même pour être prêt au cas où j'aurais de nouveau l'occasion de jouer au plus haut niveau. »

Jesus a salué les efforts de Deco, le directeur sportif du Barça, qui l'a aidé à réaliser son rêve de jouer pour les Blaugranas.

Il a poursuivi : « Nous savions que j'avais une chance de venir, et j'ai dit oui immédiatement, quoi qu'il arrive. Je suis extrêmement heureux d'être ici. »

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