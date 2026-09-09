Le Brésilien Gabriel Jesus, nouvel attaquant du Barça, a révélé la mauvaise expérience qu'il a vécue avec Arsenal, avant de signer avec le club catalan, peu avant la fin du dernier mercato estival.

Gabriel Jesus (29 ans) a disputé son premier match avec le Barça dimanche dernier, lors de la large victoire 5-0 face à Valence, en Liga.

L'attaquant brésilien a rejoint le club en provenance d'Arsenal pour 10 millions d'euros, et il a été la dernière recrue de la formation catalane cet été, après l'échec du transfert de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, vers les Blaugrana.

Après ses premières minutes en tant que joueur du Barça au stade de Mestalla, Gabriel Jesus a expliqué comment il avait été vendu au Barça et a détaillé la situation difficile qu'il a traversée durant ses derniers jours à Arsenal.

Jesus a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « La vérité, c'est que je m'entraînais. J'ai effectué toute la préparation de la saison avec Arsenal, comme d'habitude. Il est évident que je savais déjà que je n'allais probablement pas jouer là-bas ou que je n'allais pas avoir beaucoup d'occasions, mais personne ne me l'a dit. »

Et d'ajouter : « Je suis un joueur professionnel, comme vous le savez, alors j'ai continué à m'entraîner avec le groupe. Puis, soudain, ils m'ont mis à l'écart pour m'entraîner seul. J'ai continué à m'entraîner et j'ai fait de mon mieux pour être prêt au cas où j'aurais à nouveau l'occasion de jouer au plus haut niveau. »

Jesus a salué les efforts de Deco, le directeur sportif du Barça, qui l'a aidé à réaliser son rêve de jouer pour les Blaugrana.

Il a poursuivi : « Nous savions que j'avais une chance de venir, et j'ai dit oui immédiatement, quoi qu'il arrive. Je suis extrêmement heureux d'être ici. »

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