Jesús met fin à la polémique autour de Ronaldo… et révèle la vérité sur son différend avec Bernardo Silva

Georgi Jesus s'est exprimé pour la première fois devant les médias après avoir officiellement pris les rênes de la sélection portugaise, succédant ainsi à Roberto Martínez, alors que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient été éliminés de la Coupe du monde en huitièmes de finale par l'Espagne.

Lors de la conférence de presse de présentation, ce vendredi, il a d’abord remercié le président de la fédération de lui avoir confié les rênes de l’une des meilleures sélections mondiales, exprimant sa fierté légitime de guider une équipe qui incarne 11 millions de Portugais.

Interrogé sur ses ambitions et le style de jeu attendu, il a confié au journal portugais « Record » : « Tout le monde veut savoir comment nous allons jouer. Nous sommes là pour gagner, et avec la qualité dont nous disposons, nous pouvons croire en notre capacité à faire progresser les joueurs et l’équipe nationale. »

Interrogé sur l’ampleur de ce défi et sur la gestion des convocations, il a souligné que la seule différence résidait dans le facteur temps, déclarant : «On a tendance à dire qu’un sélectionneur national est différent d’un entraîneur de club, mais ce n’est pas vrai. La seule différence réside dans la méthode employée, car on dispose de peu de temps. Le football n’est pas une science exacte, mais c’est tout de même une science. Je me suis beaucoup préparé à ce défi, et cela ne sera pas différent de mon travail avec les clubs.»

Interrogé sur la pression inhérente à ce poste, le technicien chevronné a minimisé l’impact de cette situation, affirmant sa confiance en ses capacités actuelles : «Je suis habitué à la pression et je l’apprécie. Je bénéficie de bonnes conditions de travail, et ce slogan me correspond bien. J’ai 71 ans, mais je me sens comme si j’en avais 50, car je suis en bonne santé et je m’entraîne tous les jours. Ce sera un défi difficile, mais je suis convaincu que nous vaincrons.»

Interrogé sur sa communication avec Cristiano Ronaldo et le rôle que la star occupera dans cette nouvelle ère, Jesus a tranché net : «Je n’ai pas encore parlé avec Chris, mais il ne posera jamais de problème ni à la sélection ni à moi. Quant à la polémique, chacun a le droit d’avoir son propre avis. Je m’entretiendrai avec Chris et avec chaque joueur individuellement. C’est une icône du Portugal et j’ai eu l’honneur de travailler avec lui par le passé ; c’est quelqu’un avec qui il est très facile de collaborer. Il lui suffira de comprendre les limites de ses capacités et celles de mes prérogatives, mais je dois d’abord m’entretenir avec lui pour connaître ses intentions. Il m’a toujours dit qu’il voulait terminer sa carrière à Al-Nassr, et nous verrons ce qui lui conviendra le mieux. »

Interrogé sur la nécessité d’une refonte profonde de la sélection portugaise après les récents revers, et sur la gestion des joueurs qui refusent la défaite, Jesus a répondu par la négative, étayé par des chiffres : « Concernant Chris, il a disputé 31 des 50 matchs la saison dernière ; je l’ai remplacé 16 fois et tout s’est déroulé sans incident. »

Je ne me passerai d’aucun joueur, sauf blessure. J’ai un gros avantage : 12 des joueurs convoqués pour la Coupe du monde ont déjà travaillé avec moi. Si l’on me demandait quelle est la meilleure composition pour l’équipe nationale, j’obtiendrais dix réponses différentes tant le niveau est élevé. Le Portugal dispose d’un très haut niveau chez les jeunes, et je vais suivre cela de près et m’y impliquer davantage. Mais ce qui compte, c’est le présent, et si l’on me demande si nous avons besoin d’une restructuration, la réponse est non. Seuls six joueurs ont plus de trente ans, dont deux gardiens, et la moyenne d’âge se situe à 28 ans : l’équipe est donc jeune et il n’y aura pas de problème de ce côté-là. »

Interrogé sur sa capacité à gérer les stars au fort ego et à laisser certains des meilleurs joueurs européens sur le banc, Jesus a répondu avec fermeté : « Aucun doute là-dessus. L’arrogance existe dans toutes les équipes. Croyez-moi, gérer des joueurs qui se prennent pour des stars est bien plus compliqué que de travailler avec de vrais bons joueurs. Nous sommes là pour gagner des titres, et tout le monde devra en payer le prix. »

Interrogé sur le passé, le brassard de capitaine et les anciens différends avec la star Bernardo Silva, l’entraîneur a clarifié la situation : « Pour les leaders, je compte cinq joueurs : Chris, Bernardo, Bruno, Ruben et Diogo, sans savoir quel est l’ordre actuel. Je ne crois pas que l’ancienneté soit décisive pour le leadership : un capitaine, c’est bien plus que ça. Quant à Bernardo, en 2013, c’était un jeune qui commençait sa carrière ; il avait une grande confiance en lui et voulait devenir un grand joueur. Ce qui a été dit à l’époque allait bien au-delà de ce qui s’est réellement passé à l’entraînement ; on a rapporté que je voulais l’aligner au poste d’arrière gauche, mais en réalité, Djuričić s’était blessé et j’allais le placer à ce poste, ce que Pep Guardiola a d’ailleurs fait avec lui par la suite. Il n’y a donc absolument aucun problème. »

En clôture de la conférence, interrogé sur la prestation du Portugal au Mondial et sur l’éventuelle émergence de jeunes comme Mora ou Kenda d’ici quatre ans, Jesus a salué le vivier lusitanien, révélant au passage un conseil insolite donné à Neymar : « Le Portugal possède une qualité exceptionnelle dans la formation des jeunes, c’est le Brésil de l’Europe : il suffit de donner un coup de pied dans un caillou pour qu’un joueur en sorte. La moyenne d’âge de notre équipe nationale est de 28 ans, mais ce n’est pas un obstacle ; l’essentiel, c’est le talent. Et s’il y a un joueur de 17 ou 18 ans qui a le niveau pour intégrer l’équipe, il le fera sans aucun doute. »

Parmi les douze joueurs présents ici que j’ai déjà entraînés, c’est moi qui les ai fait débuter, comme Rafael Leão, Bernardo et Cancelo. Oui, Bernardo a joué avec moi à 17 ans en Coupe du Portugal. L’âge n’entre pas en ligne de compte : souvenez-vous de Cristiano, qui parcourait 8 kilomètres par match à plus de 25 km/h et jouait uniquement lorsque je l’estimais nécessaire ; parfois, je ne le faisais même pas entrer en jeu. Quant à la première question sur l’évaluation des performances ou l’utilisation de Cristiano, ce sont les circonstances du match qui dictent la décision ; qu’il doive jouer ou non, j’ai déjà entraîné deux des trois meilleurs joueurs du monde, mais je n’entraînerai pas le troisième, et j’ai déjà dit à Neymar : « Prends ta retraite. »