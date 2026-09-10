Jesus : J'ai réalisé mon rêve avec Barcelone rapidement

Le Brésilien Gabriel Jesus, attaquant du Barça, s'est rapidement adapté à l'atmosphère du club catalan et a inscrit un but lors de son deuxième match contre Feyenoord, hier mercredi, au Camp Nou, en Ligue des champions.

Jesus est entré en jeu en seconde période et a marqué un but, contribuant à la large victoire des Blaugrana (5-1) face à Feyenoord.

Jesus a déclaré après le match : « C'est le même sentiment que j'ai éprouvé quand j'ai marqué mon premier but professionnel, mais c'est un sentiment différent. Mon premier but au Camp Nou comble de spectateurs, c'est un rêve que j'ai toujours nourri, et il s'est réalisé lors de mon deuxième match sur ce terrain. »

Avec ce but, Gabriel Jesus a égalé le total de Rivaldo, l'autre légende brésilienne du Barça, devenant ainsi le cinquième meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue des champions.

À ce sujet, Jesus a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Rivaldo est un joueur exceptionnel, une idole de ce club, et une personne que j'ai toujours admirée sur le terrain. »

Il a poursuivi : « C'est un plaisir pour moi de partager cette liste avec de grands noms de notre histoire, avec cette pléiade de génies et de stars que seul le Brésil peut enfanter, chacun à son époque et durant sa période en Ligue des champions. »

Jesus a également évoqué son expérience en Ligue des champions ; cette compétition représente en effet une hantise dans la carrière du joueur brésilien, puisqu'il a atteint la finale à deux reprises mais l'a perdue les deux fois. La dernière remonte à l'an passé avec Arsenal face au Paris Saint-Germain, tandis que la première fut avec Manchester City en 2021, perdue au profit de Chelsea.

Malgré tout, Gabriel Jesus garde un grand espoir de prendre sa revanche, lui qui déclare : « J'aime vraiment jouer dans cette compétition. J'ai été très proche du titre l'an dernier, et j'espère que cette saison sera différente. »

Il convient de rappeler que Jesus a rejoint le Barça dans les dernières heures du dernier mercato estival, en provenance d'Arsenal.

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