L'attaquant brésilien Gabriel Jesus traverse une phase d'intégration très progressive avec le Barça, en raison du temps qu'exige l'adaptation à sa nouvelle équipe, mais aussi du grand rendement affiché par les joueurs offensifs du club catalan, au premier rang desquels Raphinha et Lamine Yamal.

Selon le quotidien espagnol « Marca », l'ancien joueur de Leeds constitue l'élément incontournable de la ligne d'attaque pour l'entraîneur Hansi Flick, puisqu'il représente le pari du technicien pour évoluer au poste de faux numéro neuf en l'absence de Robert Lewandowski et Ferran Torres lors de la dernière période des transferts.

Les contributions de l'international brésilien sont historiques : il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 6 matchs, soit 5 rencontres en Liga et une en Ligue des champions.

Le grand rendement de Raphinha, conjugué à la productivité offensive de Lamine Yamal, Fermín et Adami, explique que Gabriel Jesus n'ait pas encore bénéficié d'un temps de jeu important.

Le Brésilien a déclaré, lors d'un entretien avec l'émission « Tot Costa » diffusée par la chaîne espagnole « TV3 » : « Raphinha marque des buts, il joue tous les matchs et il le mérite. Je vais essayer de rivaliser et d'attendre ma chance de jouer davantage et d'obtenir plus de minutes. »

Jesus n'a pris part qu'à deux confrontations, disputant 7 minutes face à Feyenoord et deux minutes face à Valence, mais il a déjà ouvert son compteur de buts en marquant en Ligue des champions, l'ancien joueur d'Arsenal ayant inscrit le cinquième but.

Le Brésilien, lié au Barça par un contrat jusqu'en juin 2029, a ajouté avec ambition : « Je veux marquer des buts et aider, mais je ne veux pas le faire lorsque l'équipe mène de deux, trois ou quatre buts d'écart ; je veux plutôt inscrire des buts décisifs avec le Barça. »



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