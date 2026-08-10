Jesus accepte de rejoindre la Serie A

Le Brésilien Gabriel Jesus, attaquant d'Arsenal, a donné son accord de principe à l'idée d'un transfert en Serie A.

Le site Football Italia, citant certaines informations, indique que Jesus ne verrait pas d'inconvénient à évoluer sous les couleurs de Naples cet été, sachant que son contrat avec Arsenal expire à l'été 2027.

Le quotidien « La Gazzetta dello Sport » précise que Naples attend de vendre Romelu Lukaku, ainsi que l'un des deux joueurs Luca ou Lang, avant de présenter une offre officielle à Arsenal pour s'attacher les services de Jesus.

Le dossier du recrutement de Gabriel Jesus est directement lié au sort de Romelu Lukaku, qui est parvenu à un accord avec Fenerbahçe.

Il subsiste encore un écart important dans l'estimation financière du joueur belge, mais Naples semble prêt à céder sur le montant de 12 millions d'euros réclamé au départ, à condition que l'offre se situe entre 7 et 8 millions, bonus compris.

Fait notable, le club turc serait lui aussi parmi les prétendants à la signature de Gabriel Jesus, si bien que la vente de Lukaku à Fenerbahçe offrirait à Naples un double avantage.

Quant à Jesus, il est de son côté très emballé par l'idée d'un transfert en Italie, et a placé la Serie A en tête de sa liste de souhaits.

Les premiers contacts avec Naples remontent au début du mois de juin dernier. Il s'agissait d'une prise de renseignements initiale et d'une manière de faire savoir au joueur que Naples ferait de lui sa cible prioritaire une fois les ventes nécessaires bouclées.